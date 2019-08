Singapore, ecco il primo autobus senza guidatore

A Singapore il bus non ha bisogno del conducente. Nei giorni scorsi sono stati infatti testati i primi bus a guida autonoma. Per adesso il percorso coperto è di soli 6 chilometri, ma entro il 2022 il servizio dovrebbe essere esteso a tre distretti dell'isola. Ogni navetta ha sensori che permettono di individuare ostacolo e segnalare guasti al mezzo, ma a bordo c'è anche un conducente pronto a riprendere il comando in caso di necessità.