Russia, scontro in cielo tra due caccia: due morti e un disperso

E' di due morti, un disperso e un militare tratto in salvo il bilancio provvisorio della collisione in volo avvenuta tra due jet russi Su-34 sul Mar del Giappone, a circa 35 chilometri dalla costa. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, i quattro militari a bordo dei due aerei avevano fatto in tempo a catapultarsi.