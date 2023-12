Russia 2024, la Commissione elettorale non ammette la candidata pacifista

Mosca ha respinto la richiesta della candidata pacifista Ekaterina Duntsova di presentarsi alle elezioni presidenziali del prossimo anno in Russia.

La decisione è stata presa dalla Commissione elettorale centrale, che ha citato "errori nei documenti" presentati da Duntsova. La donna, ex giornalista e consigliera comunale, conduce una campagna che si batte per la democrazia e la fine dell'offensiva in Ucraina.