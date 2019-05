Onu: "Embargo armi verso Libia necessario per ridurre conflitto"

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha chiesto a tutti i Paesi di mettere in atto un embargo sulle armi nei confronti della Libia, sottolineando come prevenire la proliferazione delle armi sia importante per ridimensionare il conflitto in corso e per ristabilire la stabilità nel Paese. Gueterres ha espresso "profonda preoccupazione" per l'arrivo di armi anche dal mare.