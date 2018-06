Migranti, Conte: "Superare completamente regolamento di Dublino"

Centri di accoglienza in più Paesi europei e non solo in Italia o Spagna. E' l'ottavo punto della proposta italiana secondo cui, dicono fonti del governo, nel momento in cui, nonostante il primo filtro posto in Africa, i migranti riescano ad arrivare sulle coste italiane, a farsene carico non possono essere solo Italia e Spagna. Il meccanismo, spiegano le stesse fonti, prevede quindi una ripartizione obbligatoria di chi sbarca in maniera illegale sulle coste meridionali europee.