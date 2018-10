Midterm, Trump annuncia taglio delle tasse per la middle class

A 15 giorni dal voto di Midterm, Donald Trump lancia una nuova promessa elettorale: una riduzione delle tasse per la middle class, dopo il maxi taglio a favore delle aziende e delle fasce più ricche. Lo ha annunciato lui stesso parlando con i cronisti prima di volare in Texas per un comizio a sostegno del senatore Ted Cruz. Trump spera di presentare il suo piano prima del voto, anche se il Congresso non potrà che discuterlo dopo le elezioni.