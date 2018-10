Messico, prima vittima nella carovana dei migranti

La carovana di migranti centroamericani in viaggio attraverso il Messico verso gli Stati Uniti ha registrato la prima vittima: un uomo è morto lunedì cadendo da un autocarro su cui viaggiava mentre cercava di raggiungere il gruppo di oltre 7mila persone che avanzava a piedi fra le città di Tapachula e Huixtla. Per molte ore il cadavere, non ancora identificato, è rimasto abbandonato sulla strada come monito per i migranti. Lo riferiscono i media locali.