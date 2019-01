Kenya, attentato a Nairobi: numero delle vittime sale a 15

E' salito a 15 il numero delle vittime nell'attacco portato da estremisti islamici in un albergo di Nairobi, in Kenya. Lo hanno fatto sapere fonti della polizia sottolineando che i combattimenti con i terroristi asserragliati nell'hotel stanno proseguendo. Le forze dell'ordine hanno fatto sapere che tra i morti ci sono anche alcuni stranieri, dei quali però non è stata resa ancora nota la nazionalità.