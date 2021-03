Israele, Netanyahu: "Vittoria gigantesca per la destra e per il Likud"

ansa

"E' stata una vittoria gigantesca per la destra e per il Likud". Questo il commento del premier Benyamin Netanyahu dopo i primi exit poll delle elezioni in Israele. "E' chiaro - ha aggiunto - che una netta maggioranza dei cittadini di Israele è di destra e vuole un governo di destra. E questo è quello che faremo". "Ai cittadini di Israele - ha concluso - dico grazie, mi avete un dato un grande successo".