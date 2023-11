La Jihad islamica pubblica i video di due ostaggi: una 75enne e un 13enne | Biden: "Nessuna possibilità di cessate il fuoco"

Prosegue la guerra in Medioriente.

La Jihad islamica ha pubblicato un video di due ostaggi, un'anziana e un bambino, dichiarando che li libererà per ragioni umanitarie "una volta soddisfatte le misure appropriate". Nel filmato gli ostaggi leggono un testo in cui addossano a Netanyhu la responsabilità della situazione. In serata decine di persone, tra cui alcuni familiari degli ostaggi, hanno tentato di fare irruzione nella casa di Gerusalemme del miliardario Simon Falic, dove da settimane vive proprio Netanyahu. Il ministro della Difesa israeliano: "Non fermeremo i combattimenti finché non avremo portato indietro gli ostaggi". Biden: "Nessuna possibilità di cessate il fuoco a Gaza". Esponenti di Hamas hanno detto che colloqui sono in corso, ma che finora non è stato raggiunto alcun accordo con Israele.