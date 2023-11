Israele, è viva (ma ostaggio di Hamas) la bimba di 8 anni ritenuta morta | Il papà aveva detto: "Uccisa? Una benedizione"

Il padre di Emily, Thomas Hand, nei giorni successivi all'attacco del 7 ottobre, aveva aspettato con ansia per giorni aggiornamenti su sua figlia Emily, che stava dormendo a casa di un vicino quando Hamas ha invaso il Kibbutz Beeri. Una volta saputo della morte della figlia, scoppiò in lacrime dicendosi però "sollevato" nel sapere che sua figlia era stata uccisa e non rapita a Gaza. Inizia quindi per lui una nuova drammatica situazione da affrontare.