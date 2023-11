Esercito Israele: "Circondata Gaza City" | Tajani: "Troppe vittime civili, serve una tregua umanitaria" | Iran: Khamenei incontra un leader di Hamas, il presidente Raisi telefona al Papa

Prosegue la guerra in Medio Oriente.

L'esercito di Israele annuncia di aver circondato Gaza City: "La Striscia è ora divisa in due settori: Nord e Sud". Fonti locali fanno sapere che il valico di Rafah, tra Gaza e l'Egitto, resta chiuso per gli stranieri e i binazionali, mentre è in funzione per l'ingresso di aiuti umanitari internazionali. Intanto il bilancio dei morti palestinesi sale a 9.770. In Iran la Guida suprema del Paese Ali Khamenei ha incontrato il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh. E ha detto che Teheran "sostiene la resistenza palestinese contro i sionisti". Mentre il Papa ha sentito telefonicamente il presidente iraniano Raisi. Tajani: "Troppe vittime civili, servono pause umanitarie". Usa: colloqui in corso per stop alla guerra e per il rilascio degli ostaggi.