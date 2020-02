Il coronavirus arriva in Austria: due persone contagiate in Tirolo

Due persone sono state contagiate dal coronavirus in Tirolo. A riferirlo è il governatore dello Stato austriaco confinante con l'Italia, Gunther Platter, citato dall'agenzia di stampa austriaca Apa. Una delle due persone, scrive l'agenzia, sembra sia arrivata dalla Lombardia, ma la circostanza non è ancora stata confermata.







