Haiti, preoccupazione Onu: 42 morti in scontri in 6 settimane

L'Alto Commissariato per i Diritti umani dell'Onu ha manifestato preoccupazione per la situazione socio-politica ad Haiti e per l'aggravamento di una crisi che ha causato in sei settimane la morte di 42 persone ed il ferimento di altre 86. La maggior parte delle persone, ha spiegato la portavoce dell'agenzia delle Nazioni Unite, "sono state uccise da colpi d'arma da fuoco di cui la responsabilità, in almeno 19 casi, è delle forze dell'ordine haitiane".