Recuperate le scatole nere del Jet: "Putin non ha ordinato la morte di Prigozhin" | Zar, decreto anti Wagner: "Mercenari giurino fedeltà allo Stato"

"Non posso parlarne liberamente con precisione". Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha risposto a una domanda dei giornalisti sull'incidente aereo nel quale sarebbe rimasto ucciso il fondatore della Wagner, Yvgheny Prigozhin. "Ma come sapete, perché ne abbiamo parlato, non sono sorpreso. Stiamo cercando di capire con precisione, ma non posso dire altro", ha aggiunto il presidente Usa, che sta trascorrendo un periodo di vacanza in Nevada.