Prigozhin, Casa Bianca: "La sua morte non sarebbe una sorpresa"

La morte di Yevgheny Prigozhin "non sarebbe una sorpresa": così la Casa Bianca ha commentato la presunta scomparsa del capo della Wagner in seguito alla caduta del suo jet in Russia.

"Abbiamo visto i resoconti: se confermati, nessuno dovrebbe stupirsi. La disastrosa guerra in Ucraina ha portato un esercito privato a marciare su Mosca, e ora, sembrerebbe, a questo" ha dichiarato la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson.