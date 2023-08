Ucraina, Zelensky: la Grecia addestrerà i piloti di F-16 | Prigozhin in video dall'Africa: "Rendiamo la Russia più grande"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 545.

L'annuncio di Zelensky in visita in Grecia: "Atene addestrerà i piloti ucraini di F-16". Kiev intanto fa sapere che è estremamente elevato il rischio di un attacco missilistico russo, dopo l'ufficializzazione della fornitura di caccia da parte di Paesi Bassi e Danimarca. Le autorità ucraine accusano inoltre Mosca: "La Russia ha ucciso 11mila civili tra cui 500 bambini". Il Papa avverte: "Guerra insensata, non limitare lo stato di diritto". Torna a farsi vivo Prigozhin (gruppo Wagner) in video dall'Africa: "Rendiamo la Russia più grande". L'ambasciata Usa a Minsk invita i cittadini americani a non viaggiare in Bielorussia e quelli che sono nel Paese a partire al più presto.