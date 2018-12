Gilet gialli, sale la tensione: scontri a Parigi, lacrimogeni sui manifestanti | Una donna muore in un blocco stradale

Sale la tensione nelle strade di Parigi , dove i gilet gialli stanno manifestando con sit-in e cortei. Alcuni militanti che puntavano all'Eliseo hanno cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine sugli Champs-Elysées passando attraverso vie laterali in direzione del Trocadero. Hanno acceso fumogeni e la polizia ha risposto con il lancio di gas lacrimogeni. Una donna è morta in un blocco stradale dei gilet.

Donna muore in un blocco stradale, è la settima vittima - Il tragico incidente, costato la vita a una 44enne, è avvenuto sulla Nazionale 2, a nord-est di Parigi, riferisce la radio France Bleu Picardie. Secondo la ricostruzione, la donna era in moto con il compagno. Quando sono rimasti coinvolti in un blocco stradale dei gilet gialli l'uomo, che era alla guida, ha fatto inversione di marcia. Ma proprio in quel momento sull'altra corsia stava arrivando una vettura, che li ha travolti. La donna è morta sul colpo. Si tratta della settima vittima in incidenti legati ai blocchi stradali dei gilet gialli nelle ultime settimane in Francia.