Elezioni Israele, Netanyahu: "La nostra è una vittoria immensa"

Nonostante lo spoglio ancora in corso e gli exit poll che danno un testa a testa, Benyamin Netanyahu festeggia per la vittoria alle elezioni israeliane. "Sono molto emozionato - ha detto -. Questa è la notte di una vittoria immensa. Il popolo di Israele mi ha confermato la fiducia per la quinta volta". Anche il suo avversario Benny Gantz si è però dichiarato vincitore.