Elezioni in Afghanistan, bomba esplode lungo una strada: 11 morti

Undici persone, tutte civili, sono morte nell'esplosione di un ordigno piazzato sul ciglio di una strada in Afghanistan, nel secondo giorno di votazioni per le elezioni parlamentari. Lo riferiscono fonti ufficiali. Tra le vittime dell'attentato, avvenuto nella provincia orientale di Nangarhar, ci sono sei bambini. Nella zona sono attivi sia i talebani, sia i terroristi dell'Isis, ma al momento non vi sono rivendicazioni.