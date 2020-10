Covid, oltre 18mila casi in Germania in 24 ore: è prima volta

Ansa

Registrati per la prima volta in Germania oltre 18mila (18.861) nuovi positivi al coronavirus in 24 ore, con un balzo di 2mila casi in più rispetto al giorno precedente. Proprio di fronte all'aumento della diffusione del virus, Angela Merkel e i ministri presidenti dei Laender hanno annunciato un semi-lockdown da lunedì 2 novembre. Registrate anche 77 nuove vittime, che portano il numero complessivo dall'inizio della pandemia a 10.349.