Coronavirus, in Germania contagi salgono per terzo giorno consecutivo

Nelle ultime 24 ore in Germania sono stati registrati altri 2.352 casi di contagio e 215 decessi per coronavirus. Lo ha reso noto l'Istituto Robert Koch. Si tratta del terzo giorno consecutivo in cui si segnala un aumento delle infezioni nel Paese rispetto al giorno precedente. Il totale degli infetti è arrivato ora a 148.046 mentre i morti sono 5.094.