Coronavirus, Cnn: "Pechino aumenta i controlli sugli studi legati all'origine del virus"

Uno scienziato di Hong Kong ha affermato alla Cnn che i suoi studi clinici, pubblicati al livello internazionale a febbraio, non avevano ricevuto alcun controllo.

Questa seconda stretta, arrivata dopo la censura sui social, si è resa necessaria a seguito delle critiche ricevute da Pechino sulla gestione dell'epidemia. Il governo è stato accusato più volte di aver agito in ritardo e di aver nascosto il reale bilancio del contagio.

Un ricercatore cinese, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha dichiarato: "Penso che ci sia uno sforzo coordinato del governo per controllare la narrativa vigente, si vuole far credere che lo scoppio dell'epidemia non abbia avuto origine in Cina".

Adesso le ricerche dovranno essere bypassate da una commissione interna alle università e poi saranno mandate al ministero dell'Educazione e della tecnologia, che le invierà a una task force costituita ad hoc. Solo dopo questi tre step, gli studi potranno essere pubblicati.