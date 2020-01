Virus Cina, Pechino estende il cordone sanitario a 56 milioni di persone | I morti salgono a 41, quasi 1.300 i contagi

Le regole includono la chiusura dei collegamenti per il trasporto pubblico e l'accesso alle autostrade nelle città. In tutto il Paese saranno istituiti alcuni punti di ispezione e tutti i viaggiatori con sintomi di polmonite saranno "immediatamente trasportati" in un centro medico.

Sale a 41 il numero delle vittime Gli ultimi dati diffusi parlano di 41 vittime nel Paese e circa 1.300 casi accertati. Per far fronte all'epidemia è stata imposta la chiusura di parte della Grande Muraglia e della Città proibita, mentre sono salite a 13 le città isolate. A Wuhan, città epicentro dell'epidemia, sono stati inviati 450 medici militari che saranno smistati negli ospedali della zona.

In Francia i primi tre casi europei, falso allarme a Parma Intanto si registrano in Francia i primi tre casi europei. I tre pazienti, due appena rientrati dalla Cina e un loro parente stretto, sono ricoverati in isolamento negli ospedali di Parigi e Bordeaux. Escluso, invece, il caso sospetto a Parma: gli accertamenti dei medici su una donna che ha accusato febbre e tosse hanno dati esito negativo.

Primo contagio accertato in Australia L'ultimo Paese in ordine di tempo ad essere raggiunto dal contagio è stato l'Australia. Il paziente, un uomo sulle cui generalità non sono stati diffusi dettagli, era giunto una settimana fa a Melbourne da Wuhan. Secondo il responsabile della sanità pubblica australiana, Brendan Murphy, le autorità dello Stato di Victoria ha applicato "strettamente i protocolli, e messo il paziente in isolamento".