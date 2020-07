Coronavirus, Brasile riapre ad arrivo stranieri in aereo

Il Brasile ha riaperto ieri i suoi confini agli stranieri che arrivavano in aereo, misura che mira a rilanciare l'industria del turismo locale devastata dalla pandemia di coronavirus. Il decreto estende il divieto d'ingresso per gli stranieri che arrivano via terra o via mare per altri 30 giorni, ma indica che "l'arrivo per via aerea non sarà più proibito". I visitatori dovranno essere coperti da un'assicurazione sanitaria.