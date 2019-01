Corea Nord, treno verde giunto a Pechino: a bordo Kim Jong-un

Un treno verde dello stesso tipo utilizzato in passato dai leader nordcoreani è arrivato in tarda mattinata alla stazione Nord di Pechino: a bordo si ritiene ci sia il leader Kim Jong-un, dato che sia la Cina sia la Corea del Nord hanno ufficializzato la sua visita di 4 giorni. Tra servizi di sicurezza rafforzati sui binari e sulle piattaforme, un lungo corteo di auto è partito subito dopo per la Diaoyutai State Guest House.