Caso Huawei: Ue e Giappone esprimono "preoccupazione", Mosca attacca gli Usa

Sul caso Huawei "dobbiamo essere preoccupati perché Pechino ha fissato nuove regole in base a cui le imprese cinesi devono cooperare con l'intelligence" e "non è un buon segno quando le imprese devono aprire i loro sistemi ai servizi segreti". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue al digitale, Andrus Ansip, dopo l'arresto della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou . Timori condivisi anche da Tokyo che, secondo i media locali, sarebbe pronta a vietare l'utilizzo da parte della sua amministrazione di attrezzature dei gruppi cinesi Huawei e Zte, considerate a rischio dal punto di vista della sicurezza.

Pechino: "Tokyo assicuri parità di condizioni alle nostre imprese" - Il portavoce dell'esecutivo nipponico, Yoshihide Suga, si è limitato a segnalare che il Giappone "coopera strettamente con gli Stati Uniti" sui temi della sicurezza informatica. La Cina, dal canto suo, ha reso noto di essere "profondamente preoccupata", aggiungendo che Huawei e Zte operano legalmente in Giappone da lungo tempo. "Speriamo che il Giappone fornisca alle aziende cinesi presenti nel paese parità di condizioni e non faccia nulla per minare la fiducia reciproca e la cooperazione bilaterale", ha dichiarato Geng Shuang, portavoce del ministero degli Affari esteri.



Lavrov contro la Casa Bianca - Sulla vicenda è intervenuta anche la Russia che ha attaccato gli Usa. "Ritengo che sia ancora una volta un fenomeno della linea di applicazione extraterritoriale delle leggi nazionali - ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov -. In Canada, su richiesta americana, si è agito in questo modo, è una cosa inaccettabile. Un atteggiamento di grande arroganza politica e da superpotenza che nessuno accetta e che viene condannata dagli alleati degli Usa. Bisogna porre fine a tutto questo".



Usa: "Caso legato alla sicurezza nazionale" - Il caso Huawei è semplicemente un caso legato alla sicurezza nazionale e non dovrebbe interessare i negoziati con la Cina sul commercio, ha detto il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ribadendo il suo ottimismo sui colloqui con Pechino.