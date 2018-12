Arrestata in Canada la direttrice finanziaria di Huawei

Il ministero della Giustizia canadese ha fatto sapere che la manager, figlia del fondatore della compagnia Ren Zhengfei, è stata arrestata a Vancouver il 1 dicembre. Meng si trovava in Canada di passaggio, per un trasferimento tra voli, quando è stata arrestata.



Huawei: "Non a conoscenza di illeciti" - "La compagnia - si legge in una nota del colosso cinese - ha ricevuto pochissime informazioni sulle accuse e non è a conoscenza di alcun illecito da parte di Meng", "ritiene che i sistemi legali canadese e statunitense arriveranno infine a una giusta conclusione". Inoltre, Huawei dichiara di "rispettare tutte le leggi e regole applicabili dove opera, tra cui le vigenti leggi sulle sanzioni e sul controllo delle esportazioni e le regole di Onu, Usa e Ue". Il Wall Street Journal aveva riferito ad aprile scorso che le autorità avevano aperto un'indagine per presunte violazioni alle sanzioni iraniane da parte della compagnia cinese.