Bruxelles, premier Conte a tavolo con Macron, Merkel, Bettel, Berset

Dopocena in albergo, nel centro di Bruxelles, per il premier Giuseppe Conte, la cancelliera Angela Merkel, il presidente Emmanuel Macron, il premier lussemburghese Xavier Bettel e il presidente della Confederazione elvetica Alain Berset. "Hanno scritto 'Conte isolato' perché non ero con loro e ora mi tocca bere la birra con Macron e Merkel", scherza Conte con i cronisti che lo attendono in albergo.