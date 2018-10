Bruxelles, leader europei si concedono una birra dopo una lunga discussione sulla Brexit

A Bruxelles si è parlato molto della Brexit, in un incontro che ha coinvolto i leader di 27 Paesi, ma dopo ore di discussione è anche giusto concedersi un momento di pausa. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel e il primo ministro belga Charles Michel si sono seduti in un locale davanti a una birra per chiacchierare di tutto tranne, probabilmente, di politica. Un giornalista li ha ripresi e ha poi scattato una foto a un gruppo di persone che, seduto al tavolo accanto ai leader europei, ha provato a scambiare qualche parola con loro. Quando però il discorso è virato sulla Brexit, la Merkel ha cortesemente chiesto di non rovinare una serata tanto bella.