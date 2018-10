Brexit, May: vogliamo un accordo Ue che rispetti il referendum

La premier britannica Theresa May insiste sull'obiettivo di un accordo di divorzio dall'Ue, ma anche sui suoi paletti sul dossier dell'Irlanda del Nord: "Vogliamo un accordo che attui il mandato popolare sulla Brexit e porti benefici a tutto il popolo del Regno Unito", ha detto l'esponente Tory. May conferma peraltro il suo "no" a ogni ipotesi di referendum bis o di permanenza definitiva di Londra nell'unione doganale.