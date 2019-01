Afghanistan, Nato: "E' prematuro parlare di ritiro"

"Siamo in Afghanistan per creare le condizioni di una soluzione pacifica negoziata: non lasceremo prima di avere una situazione che ci permetterà di ridurre il numero di truppe, il nostro obiettivo è quello di impedire che il Paese torni ad essere un paradiso sicuro per il terrorismo internazionale". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, sottolineando che "è troppo presto per speculare sul ritiro".