Pokémon Spada e Scudo, come fare soldi velocemente

Come in ogni gioco di ruolo che si rispetti, anche i nuovi Pokémon Spada e Scudo includono un ricco numero di risorse e oggetti per la progressione del personaggio e dei tanti mostriciattoli che catturerete nel corso dell'avventura. In questa guida, vi spieghiamo come accumulare velocemente le risorse più importanti per procedere al meglio nelle terre di Galar e facilitarvi la vita nelle fasi più avanzate. Pronti?

Come ottenere la Moneta Amuleto

La Moneta Amuleto è uno degli oggetti da dare ai Pokémon che è possibile ottenere in Pokémon Spada e Scudo: permette di raddoppiare tutti i premi in denaro al termine della lotta se il Pokémon che l'ha con sé si unisce allo scontro.

È possibile acquistare l'amuleto da un mercante ma, se volete risparmiare i vostri sudati risparmi, potete trovarla anche in altri modi. Noi ne siamo entrati in possesso lungo il Percorso 4, una volta catturato un Meowth forma Galar che l'aveva con sé, ma è possibile trovarne uno anche dietro a un cartello nella periferia di Steamington.

Una volta ottenuta la Moneta Amuleto datela al Pokémon che di solito usate per primo in battaglia, così da raddoppiare i guadagni ogni volta che affronterete un allenatore.

Affrontate ogni PNG che incontrate

Nonostante alcune battaglie siano evitabili, affrontare e sconfiggere i personaggi non giocanti è il modo migliore e più rapido per ottenere denaro!

Visitate sempre le Terre Selvagge!

Continuate a visitare ogni giorno le Terre Selvagge: gli oggetti ricompaiono quotidianamente e rivendere i tesori che trovate può rivelarsi molto remunerativo. Potete inoltre rivendere gli oggetti che non vi servono perciò cercate di interagire con gli avatar dei giocatori connessi online e di ottenerne il maggior numero possibile.

TRUCCO ! C'è un uomo a Latermore disposto ad acquistare, una volta al giorno, un tesoro al doppio del suo valore. Il tesoro che acquista non è sempre lo stesso ma varia casualmente di volta in volta, perciò vi consigliamo di tenere sempre di scorta almeno un tesoro per tipo in modo da poter approfittare dell'offerta.

Sfruttate il Poké Job

Ogni tanto i Pokémon tornano dal Poké Job con del denaro o degli ingredienti. Non sono mai cifre spropositate ma anche questi spiccioli contribuiscono al malloppo.

Siate cauti negli acquisti

Ammettiamo che è difficile seguire il nostro stesso consiglio soprattutto una volta entrati nelle boutique di abbigliamento, tuttavia cercate di non comprare tutto e subito. Ogni negozio che incontrerete offre alcuni capi esclusivi che potrebbero ingolosirvi di più o di meno rispetto ad altri, perciò valutate bene prima di svuotare le vostre finanze al primo negozio che incontrate.

Sfruttate inoltre la possibilità di usare i camerini per provare i vari capi prima di acquistarli: non ve ne pentirete e il vostro conto virtuale vi ringrazierà!

In cosa investire i vostri risparmi

Se siete ossessionati dall'idea di ottenere Pokémon dalle statistiche assurde, siete probabilmente già a conoscenza dell'allenamento PA. In Pokémon Spada e Scudo, l'allenamento PA è stato reso più snello ed permette di comprare un sacco di vitamine presso la città di Goalwick.

Se volete abbattere le spese quando usate l'allenamento PA, ricordate: oltre alle strategie di battaglia, potete inviare i vostri Pokémon all'Università di Knuckleburgh, una volta sbloccata.