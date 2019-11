Tutti i segreti delle consegne in Death Stranding

Sam Porter Bridges l'ha detto fin dal primo momento: sono solo un corriere . Pochissimi dubbi dunque sul fatto che la colonna portante di tutto Death Stranding risultino le consegne Mettendo da parte la facile ironia su Amazon e Deliveroo, portare a termine gli incarichi non è tanto semplice come si crede. Certo, dipende tutto dal tipo di carico che prenderete in consegna ma a volte, nel corso della trama, non vi saranno fatti sconti e dovrete gestire materiale a dir poco fragile, o pericoloso. Ciò detto, è un problema che affronterete personalmente a tempo debito e nel modo che riterrete più opportuno.

ACCETTARE UN ORDINE AL TERMINALE

Il primo passo per una consegna è, ovviamente, accettarla: per farlo basta interagire con un terminale delle consegne presso un centro logistico, una città, un prepper o una stazione secondaria. Qui vi basterà andare alla voce "Accetta ordini" e scegliere fra le tre opzioni a disposizione: ordini per Sam, ordini standard oppure ordini standard (consegnabili con i robot). Quest'ultima si sblocca progredendo con la trama, perciò non sarà disponibile da subito, mentre le altre due sono sempre attive a patto ci sia un compito per voi.

Gli ordini per Sam sono principalmente di trama, ma non è raro che siano resi disponibili anche in casi particolari, magari a seguito di una mail oppure per aiutarvi a testare alcuni oggetti in campo aperto. Gli ordini standard sono invece quelli che andrete ad accettare più spesso, poiché vere e proprie quest secondarie grazie alle quali ottenere esperienza, salire di livello, migliorare i vostri rapporti con il committente e trarne dei generali vantaggi. Esiste infine la sezione "Armadietto condiviso" che non riguarda veri e propri ordini ma potrebbe contenere carichi appartenuti ad altri giocatori che aspettano di essere consegnati a destinazione. Anche questi saranno soggetti a valutazione (indicata accanto al carico) e influiranno sul livello complessivo del vostro Bridge Link.

TIPOLOGIA DI ORDINI

A prescindere che scegliate quelli per Sam, gli standard oppure la consegna con i robot, ciascun ordine è a sé stante in termini di carico ma soprattutto di requisiti. Alcuni richiederanno di essere trattati con cautela poiché fragili, altri di essere consegnati entro un certo limite di tempo per i motivi più disparati, per altri ancora si devono portare con sé peso o quantità minima. Nella pagina di selezione degli ordini, per ciascuno trovate delle indicazioni circa la loro natura, i Mi Piace che andrete a ottenere di base (a cui poi andranno sommati altri valori) e il peso complessivo del carico. In basso vedrete lo stato dell'ordine assieme ad alcune indicazioni. Selezionando un ordine, nella pagina successiva potete navigare attraverso tre schede: il riepilogo dell'ordine, dove sono indicati i vari obiettivi da tenere a mente, committente, distanza, possibili pericoli e necessità durante il viaggio; i dettagli dell'ordine, dove invece sono segnate con maggiore precisione le necessità di cui tenere conto, differenziate in rosso, giallo, grigio in base alla loro priorità; infine il carico in consegna, che segna peso e quantità di materiale che andrete a trasportare - il tutto nei minimi dettagli.

COS'È UNA CONSEGNA PREMIUM?

Andando avanti con la trama sbloccherete la possibilità di poter effettuare consegne premium: si tratta, molto semplicemente, di un maggiore livello di difficoltà per le consegne standard. Potete selezionarle per qualunque ordine ma prestate attenzione a cosa vi viene richiesto: nulla vi vieta di accumulare più consegne in un solo viaggio, a patto che riusciate a gestirle senza danneggiarle. Le consegne premium sono la scelta più indicata se volete salire di livello rapidamente, poiché l'esperienza ottenuta è superiore.

PREPARARSI PER UNA CONSEGNA

Stabilito l'ordine, o gli ordini, è tempo di pianificare. All'inizio del gioco potreste trovare stancante o difficoltoso effettuarle perché sprovvisti delle giuste risorse, in particolare di veicoli. La regione orientale infatti vi mette a disposizione una sola tre ruote, molto malconcia, che dovrete tenere da conto se non volete trovarvi a piedi in tempo zero: una volta distrutto, infatti, un veicolo non si può recuperare in nessun modo ed è obbligatorio costruirne uno nuovo, possibilità che nelle primissime fasi di gioco vi è preclusa. Posto questo, mezzo di trasporto o meno ci sono attrezzature di cui nessun corriere che si rispetti può fare a meno: prima di tutto lo spray riparatore per casse, la cui utilità è suggerita dal nome - il carico si deteriora a contatto con la cronopioggia e nel corso di viaggi lunghi è obbligatorio mantenere le condizioni della cassa a livello quantomeno decente se non si vuole rovinare il contenuto.

Poi ci sono scale, chiodi da arrampicata e, appena possibile, uno o due CCP (Costruttore Chirale Portatile) che non guasta mai. Per costruire è necessario essere connessi alla rete chirale, pertanto in aree non ancora coperte sarà inutile. Non scordatelo! Sebbene poco incline al combattimento, Sam deve comunque prepararsi a quanto di peggio possa capitargli - fra CA e MULI - perciò avere a portata una Spara-Bolas e una Pistola Anti CA, quando vi saranno rese disponibili, è sempre una buona idea. Infine, gli stivali: mano a mano che Sam cammina, le condizioni delle calzature andranno a deteriorarsi sempre più e una volta rotte finirete per rimediare ferite ai piedi, al punto da rischiare persino un'emorragia. Avete a disposizione una clip stivali dove poterne appendere almeno due paia, non siate spilorci e assicuratevi di avere almeno un cambio.

Una volta in viaggio, tenete sempre d'occhio la mappa per capire la distanza e fate buon uso della bussola e degli indicatori. Non si è troppo prudenti quando ci si muove, non lasciate nulla al caso.

VALUTAZIONE ALLA CONSEGNA DI UN CARICO

Non basta consegnare un carico per considerare una missione conclusa: bisogna anche e soprattutto farlo tenendo a mente le direttive del committente. In genere, disattendendo le condizioni imposte si corre maggiormente il rischio di avere una valutazione negativa ma rimane comunque l'insieme dei fattori a pesare sul voto complessivo - in particolare per le consegne premium. Fate in modo di essere veloci, efficienti e con un occhio di riguardo al carico che state trasportando così ne trarrete tutti un guadagno.

