Death Stranding: quattro famosi streamer ricevono delle strane valigette

Per festeggiare il lancio di Death Stranding , PlayStation e Kojima Productions hanno studiato un'interessante iniziativa che coinvolge alcune celebrità del mondo videoludico. Un misterioso pacco, con all'interno una valigetta ispirata alla nuova opera di Hideo Kojima per PlayStation 4, è stata infatti recapitata nelle scorse ore a YouTuber, attori e content creator.

Non sarebbe Kojima senza un buon puzzle da risolvere, ed ecco che i quattro case ricevuti dallo YouTuber Jacksepticeye, dall'attore Ron Runches, dalla content creator e doppiatrice Alanah Pearce, e dall'attrice Janina Gavankar (Star Wars Battlefront 2, Horizon: Zero Dawn) richiede la collaborazione tra i quattro per sbloccare una combinazione che permette di aprire la valigetta. Collaborare insieme per progredire, proprio come nel videogioco.

Al momento i quattro non hanno ancora trovato la soluzione, ma potete tenere d'occhio le loro storie su Instagram per scoprire come andrà a finire.

