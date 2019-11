Le dritte essenziali per ottenere il massimo da Death Stranding

Non giriamoci attorno: Death Stranding è in grado di confondere i giocatori (e molto). Nei panni di Sam, sarete chiamati ad attraversare le rovine di un’America devastata, con pochi strumenti a disposizione. Ci sono però un sacco di meccaniche più o meno nascoste e, per facilitare il vostro duro compito, abbiamo stilato una lista di consigli essenziali in grado di farvi sopravvivere al primo impatto con il nuovo videogioco di Hideo Kojima .

Consigli generali per il carico e il movimento

- Posizionate sempre i piccoli carichi, come le scalette o le corde, su gambe e braccia. Quando si trasportano pesi notevoli, essere in grado di distribuirli uniformemente è fondamentale.

- Inserire gli strumenti di medie dimensioni all’interno della cassetta degli attrezzi riduce drasticamente lo spazio occupato.

- Correndo il vostro equilibrio sarà più precario - specialmente su terreni sconnessi o in discesa.

- Gli oggetti inseriti nella cassetta degli attrezzi, trovandosi fuori dai contenitori da trasporto, sono suscettibili agli effetti della cronopioggia.

- Potete inserire diverse paia di scarpe nell’apposito contenitore e, allo stesso modo, più sacche di sangue senza che occupino spazio extra.

- Se la vostra resistenza è troppo bassa, Sam perderà più facilmente l’equilibrio.

- Tenete premuti L2 e R2 quando scendete lungo un pendio per rallentare, diminuendo il rischio di incidenti.

- Potete disattivare il motion control per calmare il BB.

- Al vostro BB non piace stare nell’acqua troppo alta o rimanere troppo a mollo!

- Alcuni Ordini per Sam non sono obbligatori per completare la storia.

- Quando trasportate diversi carichi, potete aspettarvi di perdere l’equilibrio a ogni svolta: tenete premuto L2 o R2 subito prima di girare a destra o sinistra per compensare - e rimanere così in piedi.

- Ogni cosa che abbandonate si perderà dopo che vi allontanerete da essa di circa 1000 metri - anche quello che lasciate sui veicoli!

- Fate scorta di criptobiotici: ripristinano istantaneamente il livello di sangue e occupano meno spazio nel vostro inventario rispetto alle sacche.

Come gestire gli incontri con i MULI

- Se mettete al tappeto ogni avversario in un accampamento, rimarranno storditi molto a lungo.

- Potete rubare i loro veicoli, assieme a tutto il carico che sarete in grado di sottrarre ai MULI, ma se abbandonerete il furgone per troppo tempo tutti gli oggetti scompariranno.

- Se abbandonate una cassa nei pressi di un territorio dei MULI o nell’erba alta, uno di loro potrebbe avvicinarsi per prenderla.

- Quando li affrontate direttamente, cercate di mettere le mani su qualsiasi cassa abbandonata per usarla come arma - li stordirete con un solo colpo.

- Una volta stesi, osservate l’icona sopra la loro testa: i due cerchi significano che si alzeranno di nuovo nel giro di un minuto. In tal caso, colpiteli finché non comparirà invece una stella (che indica uno stordimento molto prolungato, a meno che non vengano svegliati da dei compagni).

- Potete caricare i MULI con un veicolo per stordirli. Si riprenderanno, fidatevi.

Interagire con gli altri giocatori online

- Anche migliorare una struttura creata da un altro giocatore può procurarvi dei like!

- Se una struttura di un altro utente blocca la vostra visuale, oppure vi impedisce di costruire qualcosa di vostro pugno, potete tenere premuto il tasto Options per smantellarla, cancellandola dal vostro mondo.

- Passando sopra un segnale BB si allevierà lo stress del proprio Bridge Baby.

- Attraversare invece un segnale a forma di freccia garantirà un piccolo bonus alla velocità del veicolo - posizionateli lungo le strade o nei tratti piatti e dritti!

- Se un giocatore posiziona un segnale di richiesta di uno specifico oggetto, potete farlo sparire posizionandovi sopra lo strumento appropriato.

- Avviando il gioco in modalità offline sarete in grado comunque di vedere le strutture già scansionate, ma per far comparire nuovi oggetti lasciati da altri utenti dovrete necessariamente connettervi nuovamente a internet.

