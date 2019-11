Hideo Kojima, l'autore di Metal Gear Solid e Death Stranding entra nei Guinness dei Primati

Per festeggiare al meglio il lancio di Death Stranding, l'autore giapponese Hideo Kojima ha annunciato ufficialmente di essere entrato a far parte dei Guinness World Records. L'autore, storica mente dietro alla saga di Metal Gear Solid, è entrato nel Guinness dei Primati per la sua popolarità sui social network, essendo il Game director più seguito sia su Twitter che su Instagram.