Fortnite: Capitolo 2, tutte le nuove aree della mappa

Il Capitolo 2 di Fortnite è arrivato, portando con sé una nuova mappa e, di conseguenza, un po’ di lavoro da fare per memorizzare le zone appena create. Potreste riconoscere un certo numero di aree provenienti dalla vecchia isola - che sono riuscite a passare dal buco nero. Per orientarvi più facilmente, abbiamo preparato una breve lista per voi!

Fortnite: Capitolo 2 - Le vecchie aree che ritornano

- Corso commercio - Ora libero da zombie, Corso Commercio è sempre sede di negozi e ampi spazi aperti... perfetti per i cecchini.

- Parco pacifico - Il sempre presente quartiere residenziale - con campo da football annesso - sopravvive anche stavolta, riportando nella stagione 11 un punto di atterraggio familiare.

- Borgo bislacco - Le ramificazioni delle strade di questo villaggio, con le sue abitazione da film di Tim Burton, sono tornate (e sono pronte per essere nuovamente distrutte).

Fortnite: Capitolo 2 - Le nuove zone

- Foschi fumaioli - La centrale nucleare presente nel trailer di presentazione: un intricato dedalo di edifici e stretti corridoi.

- Siepi d’agrifoglio - Tenendo fede al nome, questa zona presenta numerose piante a coprire i vuoti tra una casa e l’altra, rendendola un po’ più claustrofobica rispetto ad altri villaggi presenti nella mappa.

- Sabbie sudate - Una cittadina costiera nell’area nord-est dell’isola, con hotel multipiano dotati di molteplici accessi. Potrebbe diventare un punto di atterraggio molto popolare.

- Lago languido - Una sorta di Parco pacifico… ma con un tocco un po’ Ikea. Si tratta di una nuova zona residenziale, con un grosso edificio al centro e numerose barche - da utilizzare nel fiume che scorre nelle vicinanze.

- Pantano palpitante - Qui troverete una fabbrica, costruita su una palude. Entrambi i terreni sono molto insidiosi, quindi tenete gli occhi aperti per evitare di finire in un agguato.

- Foresta frignante - Con tutti gli alberi presenti, è una miniera d’oro per i giocatori che amano cogliere di sorpresa gli avversari… almeno fino a che non si raggiunge lo spiazzo aperto centrale.

- Scogliere scoscese - Un altro luogo affacciato sul mare, facilmente accessibili con le nuove barche. Questa cittadina è costruita su più livelli - un posto ideale per gli attacchi dall’alto.

- Moli molesti - Questo porto, posizionato lungo la costa est, è una zona più semplice rispetto a quella descritta qui sopra, fatta eccezione per due gru, perfette per un po’ di parkour.

- Fattoria frenetica - Una tradizionale fattoria americana, con tanto di campo di mais in miniatura, abbastanza realistico da farvi respirare l’aria di campagna... tra un proiettile e l’altro.

- Brughiere brumose - Questo piccolo borgo è pieno zeppo di villette dall’aspetto retro nelle quali cercare equipaggiamenti e tetti dai quali prendere di mira qualche sprovveduto.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!