Fortnite: Lady Gaga chiede cosa sia e il web le risponde

Il buco nero che ha avvolto il mondo di Fortnite qualche giorno fa e tenuto i fan dello sparatutto col fiato sospeso sembra non aver minimamente suscitato la curiosità della postar Lady Gaga . L'artista ha infatti pubblicato sulla sua pagina Twitter un post che svela la sua scarsa conoscenza del mondo dei videogiochi.

Alla domanda della cantante "Cos'è Fortnite?", dove tra l'altro il nome del gioco ha un evidente errore di battitura (Fortnight), il web ha risposto con una lunga serie di commenti davvero divertenti.

Per i fan del Premio Oscar e per IGN si sarebbe trattato invece di un indizio sull'uscita del suo nuovo album, dove la parola starebbe a indicare due settimane dal probabile lancio di un nuovo singolo.

Questo però non ha convinto i seguaci del gioco di Epic Games, tra cui lo stesso Ninja, lo streamer più famoso al mondo e conosciuto per la sua riluttanza a giocare con gamer di sesso femminile, il quale ha risposto alla cantante invitandola a una partita in sua compagnia.

Non è mancata la risposta della star, che su Twitter ha chiesto allo stesso Ninja chi fosse. Lo streamer, dal canto suo, ha invitato la cantante a chiedere delucidazioni a Drake, stella del rap con il quale il giovane ha trasmesso in diretta alcuni match su Fortnite, diventando subito dopo estremamente popolare.

C'è chi sostiene che questa sia un'articolata mossa commerciale che coinvolge Lady Gaga, Ninja e lo stesso Drake: che la cantante, fresca vincitrice di un Oscar per "A Star is Born", possa lanciare una nuova canzone all'interno di Fortnite? Dopo il concerto virtuale tenuto da Marshmello, non sarebbe assolutamente un'ipotesi da escludere.

