FIFA 22 Ultimate Team: il derby tra Milan e Inter continua

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA

Kevin Trapp (87)

– Persiamo alla quinta carta della stagione (la terza nera): il portiere tedesco sta disputando un ottimo campionato con l'Eintracht Francoforte e 26mila crediti sono una valutazione onesta.

Il terzetto difensivo è composto da

Hamari Traoré (86)

Philipp Lienhart (84)

Andrew Robertson (90)

. Tre buonissimi difensori, tre quotazioni completamente diverse tra loro: chiaramente il più costoso è l'esterno scozzese del Liverpool che viaggia abbondantemente sopra i 140mila crediti, mentre l'austriaco del Friburgo e il malese del Rennes sono su cifre più abbordabili, rispettivamente 19mila e 28mila crediti. Il migliore come rapporto/prezzo è proprio Traoré.

Il cambio di casacca ha fatto bene ad

Hakan Çalhanoglu (84)

Houssem Aouar (84)

Iker Muniain (86)

Kevin Volland (85)

che sta disputando una stagione strepitosa tra le fila dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Purtroppo, la prima carta nera dell'annata non impressiona più di tanto: 19mila crediti sono decisamente troppi.completano il quartetto di centrocampo: il migliore è senza dubbio il tedesco che milita nel Monaco nella Ligue 1 e si può acquistare per 24mila crediti. Per quanto riguarda il francese del Lione e lo spagnolo dell'Athletic Bilbao il nostro consiglio è di lasciar perdere (costano rispettivamente 20mila e 26mila crediti).

Dopo l'attacco pirotecnico della scorsa settimana c'è calma piatta: il tridente proposto da EA con

Jesús Corona (84)

Gabriel Jesus (87)

Max Kruse (84)

non è proprio il sogno di ogni allenatore di FUT... Il migliore del terzetto è il brasiliano che gioca nel City di Guardiola: per 37mila crediti resta un ottimo affare. Gli altri due è meglio dimenticarli, nonostante una valutazione economica (entrambi si possono acquistare per 19mila crediti).

In panchina e in tribuna ci sono un paio di giocatori piuttosto conosciuti dalle nostre parti:

Luis Muriel (84)

Rafael Leão (84)

sono acquistabili per 20mila crediti.

BENZEMA

Title Update 10

– EA ha pubblicato una nuova patch per FIFA 22. Ilè disponibile da qualche giorno per PC e Google Stadia ed è in arrivo per le versioni console: risolve qualche problema di posizionamento nella fase difensiva e aggiorna le maglie di alcune squadre e altri piccoli bug.

Da qualche giorno è invece possibile votare sul sito ufficiale di EA il giocatore del mese di aprile della Liga spagnola: secondo noi vincerà un certo Benzema.