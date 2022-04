FIFA 22 Ultimate Team: Barella chiama, Immobile risponde!

Non mancano le sorprese in panchina e soprattutto tra le icone da riscattare: tra il famoso “Pinturicchio” bianconero e "il Piscinin" rossonero ci sono anche il leggendario "el Siete" della Casa Blanca e uno storico capitano dei rossi bavaresi.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA

Kylian Mbappé (94)

– Trentesimo appuntamento della stagione con FUT: per rendere meno amara la nostra assenza nella Champions League, EA ha inserito diversi giocatori della nostra Serie A. Il capitano è ancora una volta il giocatore più desiderato del pianeta:. Per completare lo squadrone, invece, bisogna sborsare più di 2 milioni di crediti.

Jordan Pickford (85)

Yann Sommer (88)

prende il posto ditra i pali: il portiere dell'Everton e della nazionale inglese si conferma uno dei più solidi della Premier League. Per 25mila crediti può essere un buon acquisto.

Il terzetto difensivo di questa settimana è completamente inedito: in mezzo alla difesa troviamo

Matthijs de Ligt (87)

Yannick Gerhardt (81)

Lucas Vázquez (84)

del Piemonte Calcio, coadiuvato ai lati dadel Wolfsburg e dadel Real Madrid. Il migliore è senza dubbio l'olandese che gioca nel nostro campionato: la carta di de Ligt è ottima e ha una quotazione abbordabile, sui 37mila crediti. Le card dell'esterno tedesco e di quello spagnolo sono discrete, nulla di più: il primo si compra per 16mila, il secondo per 21mila crediti.

Nel centrocampo a quattro proposto da EA spicca la versatilità di

Nicolò Barella (88)

David Silva (86)

Dominik Szoboszlai (84)

Julian Brandt (84)

alla terza carta nera stagionale (la quinta in assoluto): per l'anima del centrocampo nerazzurro servono 55mila crediti. L'eternocontinua a dare spettacolo nella Real Sociedad: la prima carta nera della stagione vale circa 30mila crediti. Sulle corsie laterali troviamo la coppia composta da, un duo interessante: il migliore come rapporto qualità/prezzo è l'ungherese del Lipsia che viene via per 22mila crediti. Il tedesco del Dormund è più economico, solo 16mila crediti.

In attacco il nostro

Ciro Immobile (90)

Kylian Mbappé (94)

Benjamin Bourigeaud (86)

è il perno di un tridente composto dalla superstar francesee dal meno celebrato, esterno del Rennes. E proprio il bomber della Lazio ha il miglior rapporto qualità/prezzo: la terza carta nera stagionale va 58mila crediti. Per quanto riguarda Mbappé, la quotazione della sua decima card (sì, avete letto bene!) è da fenomeno assoluto, oltre un milione e 900mila crediti. Per Bourigeaud, invece, il nostro consiglio è di lasciar perdere, anche se la sua quotazione è appetibile (26mila crediti).

In panchina e in tribuna questa settimana sono due i nomi da segnare: l'attaccante inglese

Rhys Healey (81)

Jefferson (76)

e il centrocampista brasiliano

TORNA DEL PIERO

Alessandro Del Piero (93)

Raul Gonzalez Blanco (93)

Franco Baresi (94)

Philipp Lahm (92)

Antonio Di Natale (93)

Lorenzo Insigne (92)

Fabio Quagliarella (92)

– Per Pasqua EA offre come sorpresa nuove Sfide Creazione Rosa dedicate alle icone di. Per quanto riguarda l'evento FUT dedicato ai "Capitani" il team canadese ha finalmente pubblicato la lista dei prescelti: ci sono anche i nostri

Nel frattempo,

nuovo aggiornamento disponibile per FIFA 22

(PC e Google Stadia): con il "Title Update 9" sono stati risolti alcuni problemi nelle modalità Volta Football e Pro Club e sono state eliminate la nazionale e tutte le altre squadre di club della Russia. La patch è in arrivo nei prossimi giorni anche per console PlayStation e Xbox. E già che ci siamo Buona Pasqua a tutti i lettori di Mondo FUT!