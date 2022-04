FIFA 22 Ultimate Team: la rivincita di O'Ney

C'è un po' di Serie A , un campionissimo come Neymar Jr . e persino un portiere para-rigori come Sommer (si, proprio quello che ha ipnotizzato il nostro Jorginho!).

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA

più di 2.000.000 di crediti

– Ventinovesimo appuntamento della stagione con FUT: niente “Karim The Dream” (ci sarà sicuramente settimana prossima) ma come capitano ritorna uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, Neymar Jr. Con la stella brasiliana in squadra il prezzo del dream team di EA sale: servonoper completare la compagine numero 29.

Yann Sommer (88)

Milan Škriniar (87)

Manuel Lazzari (84)

Iago (84)

, dopo aver addormentato il nostro rigorista principe durante l'infausta partita di qualificazione dei Mondiali tra Italia e Svizzera, dev'essere riuscito a farlo anche con il team di EA: terza carta nera della stagione per uno dei portieri (para-rigori) più in forma della stagione e una quotazione da primo della classe (44.000 crediti). Il terzetto difensivo della settimana pesca dalla nostra Serie A:. Il centrale dell'Inter ha una valutazione importante (43.000), così come l'esterno della Lazio (31.000): il migliore però è il brasiliano dell'Amburgo che ha un miglior rapporto qualità/prezzo, circa 25.000 crediti.

IGN

Il centrocampo di questa settimana punta sulla qualità dell'accoppiata spagnola

Jonny (83)

Juanmi (84)

Konrad Laimer (84)

Henrikh Mkhitaryan (85)

e sull'estro die di. Quattro carte nere decenti, nulla di più: la migliore del quartetto è quella del centrocampista armeno della Roma che si può acquistare per 31.000 crediti. Le altre tre card si possono acquistare per 25.000/27.000 crediti.

In attacco questa settimana EA schiera un ottimo tridente: a far compagnia a

Neymar Jr (93)

Andy Delort (86)

Raheem Sterling (91)

troviamo. A sorpresa il migliore del terzetto è il bomber algerino del Nizza: in FUT è qualcosa di fenomenale, 35.000 crediti ben spesi! La carta di O'Ney è consigliata solo per chi ama dribblare e praticare un calcio spettacolo, anche se è per pochi fortunati: circa1.300.000 crediti. Per quanto riguarda l'attaccante inglese di Guardiola, la carta non è male ma la quotazione è un po' alta, oltre 180.000 crediti.

In panchina e in tribuna questa c'è un solo nome da segnare: Paul Ebere Onuachu (84), bomber nigeriano del Genk.

IGN

ALTRE ICONE DISPONIBILI

Ferenc Puskas (94)

Michael Owen (92)

– Nella giornata di oggi dovrebbe essere svelato il nuovo evento denominato “FUT CAPTAINS”: restate sintonizzati su FUT! Nel frattempo, EA ha reso disponibile una nuova serie di Sfide Creazione Rosa dedicate alle Icone di. Infine, si continua a votare: questa volta è il turno del “Giocatore del Mese di Marzo” della Bundesliga: per farlo è necessario andare sul sito ufficiale di EA dedicato a FIFA.