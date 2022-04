FIFA 22 Ultimate Team: Navas meglio di Donnarumma?

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA

La seconda carta nera stagionale vale 60.000 crediti

Luke Shaw (86)

Aïssa Mandi (83)

Kieran Tierney (83)

Manchester United

Villarreal

Arsenal

- Il dualismo Navas/Donnarumma continua anche in FUT: questa volta è il turno del portiere della Costa Rica.ed è una buona card. Il terzetto difensivo è composto da: per il nazionale inglese delservono 27.000 crediti, per l'algerino delcirca 24.000 crediti e per lo scozzese dell'26.000 crediti. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è proprio il giocatore dei gunners: consigliato. Non male nemmeno il tuttofare dei Red Devils.

La linea a quattro del centrocampo di questa settimana è di buon livello:

Aurélien Tchouaméni (86)

Martin Ødegaard (84)

Otávio (86)

Luis Díaz (85)

in mezzo,sulle fasce. Consigliatissimi il francese del Monaco anche se non costa poco (quasi 60.000 crediti) e il colombiano del Liverpool (29.000 crediti): per quanto riguarda il norvegese dell'Arsenal e il portoghese del Porto è meglio lasciar perdere (costano rispettivamente 25.000 e 27.000 crediti)

In attacco EA schiera un bel tridente:

Ángel Di María (89)

Steven Bergwijn (85)

Gareth Bale (84)

Real Madrid

PSG

. Due celebrate stelle e un giovane promettente: il migliore come rapporto qualità/prezzo (24.000 crediti) è proprio il bomber olandese di Antonio Conte. Ottima anche la carta (23.000 crediti) del fenomeno gallese del, meno quella dell'argentino del(45.000 crediti)

In panchina e in tribuna questa settimana occhio a

Uroš Ðurdevic (81)

Marcos Ureña (75)

: da comprare entrambi.

ICONE DA NON PERDERE

Sfide Creazione Rosa

Socrates (92)

Ashley Cole (90)

– EA ha reso disponibili una serie di nuovededicate alle Icone di. Nel frattempo è stato pubblicato il nuovo aggiornamento (Title Update 8) per tutte le versioni di FIFA 22. È stato ritoccato leggermente il gameplay e sistemati diversi bug nella modalità Volta Football e Pro Club. Infine, sul sito ufficiale di EA Sports è possibile votare il giocatore del mese della Liga spagnola.