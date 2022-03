FIFA ed Electronic Arts, rottura imminente: il popolare videogame si prepara a cambiare nome

IGN

Sembra definitiva la rottura tra Electronic Arts e FIFA (Fédération Internationale de Football Association), l'organo internazionale che governa la disciplina calcistica e che compare dal lontano 1993 sulle copertine dei videogame della casa californiana: secondo le ultime indiscrezioni, il colosso di Redwood avrebbe deciso di non rinnovare per altri dieci anni la partnership con FIFA, preparandosi a cambiare nome per la sua serie videoludica per eccellenza.