FIFA 22 Ultimate Team: la coppia d'oro Aubameyang-Yedder

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA

David Soria (84)

– Dopo il portierone polacco del “Piemonte Calcio” si torna in Spagna: questa volta è il turno didel Getafe. Si tratta di una carta “onesta”, nulla di più: i 20mila crediti richiesti sono un po' tantini.

Il terzetto difensivo

Marc Bartra (85)

Jonathan Clauss (86)

Andrew Robertson (89)

è un trio di buon livello: lo spagnolo costa 24mila crediti, il francese 40mila mentre lo scozzese 70mila crediti. Come rapporto qualità/prezzo è consigliato solo il laterale del Lens.

IGN

La linea a cinque del centrocampo di questa settimana è composta da

Ismaël Bennacer (83)

Koke (86)

Kingsley Coman (88)

Kerem Demirbay (82)

Heung Min Son (91)

. Il centrocampista del Milan è alla prima carta nera stagionale e può essere acquistato per 20mila crediti. Buonissime le card dello spagnolo dell'Atletico Madrid e del francese ex Juventus (rispettivamente 30mila e 80mila crediti), mentre il centrocampista del Bayer Leverkusen non entusiasma in questa versione (21mila crediti). La stella degli Spurs di Antonio Conte ha invece una quotazione da top player assoluto: 200mila crediti per Heung Min Son si possono anche spendere.

In attacco EA schiera la coppia composta da

Wissam Ben Yedder (87)

Pierre-Emerick Aubameyang (87)

: il bomber del Monaco si conferma attaccante di razza in questa quinta carta stagionale (seconda nera) che supera i 100mila crediti, mentre l'ex stella della primavera del Milan viaggia a cifre abbordabili e i 37mila crediti richiesti si possono spendere tranquillamente.

In panchina e in tribuna questa settimana non c'è molto da segnalare: consigliati solo

Georgios Giakoumakis (83)

Emre Can (84)

ed

IGN

RITORNO AL PASSATO

una serie di kit retrò

Manchester City

Inter

Real Madrid

Liverpool

Tottenham

Benfica

Cruzados

Milan

PSG

BVB

Portogallo

- EA celebra alcune squadre leggendarie conche saranno acquistabili nello store di FUT da questa settimana fino al prossimo 29 aprile. Si tratta di undici formazioni che hanno fatto la storia del calcio:(1969),(2007),(2006),(1992),(1961),(1961),(1960),(1995/1996),(1989/1990),(1975/1976) e(1921).