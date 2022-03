FIFA 22 Ultimate Team: Osimhen meglio di CR7?

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Dopo Francia e Belgio si ritorna in Italia: il portierone della settimana è il polacco del "Piemonte Calcio" Wojciech Szczesny (89). L'estremo difensore bianconero si conferma come uno degli interpreti più apprezzati della nostra Serie A: la seconda carta nera della stagione è interessante meno il prezzo, circa 45mila crediti.

Questa settimana, EA torna alla difesa a quattro: la coppia centrale è composta da Matthias Ginter (87) e Conor Coady (82), mentre sugli esterni troviamo Matty Cash (82) e Juan Miranda González (81). Quattro carte nere discrete, nulla di più: il migliore come rapporto qualità/prezzo è il tedesco del Borussia Mönchengladbach (28mila crediti). Gli altri tre hanno una quotazione che varia dai 13mila ai 14mila crediti.

IGN

A centrocampo si cambia: Daniel Parejo (87) e Vincenzo Grifo (86) in cabina di regia, Ferrán Torres (84) ed Emil Forsberg (84) ai lati. La sorpresa è proprio il calciatore italiano (24mila crediti) che milita nel Friburgo, un fenomeno: da comprare assolutamente! Le altre tre carte nere non valgono le cifre richieste: sconsigliato sia il centrocampista del Villareal Parejo (30mila crediti) sia quello del Lipsia Fosberg (15mila crediti). Non male invece il giovane spagnolo del Barcellona che si può acquistare per circa 16mila crediti.

In attacco spazio alla coppia Cristiano Ronaldo (92) e Victor Osimhen (85): l'asso portoghese costa quasi 800mila crediti, mentre il centravanti nigeriano "solo" 20mila crediti. Il rapporto qualità/prezzo è nettamente a favore l'attaccante del Napoli: da comprare senza esitazione!

In panchina e in tribuna questa settimana c'è abbondanza: consigliatissimi Deniz Undav (81), Craig Goodwin (82) e Juan Camilo Hernández (84).

IGN

NUOVO EVENTO IN ARRIVO? - Electronic Arts ha diffuso un’immagine misteriosa riguardante un evento ribattezzato Fantasy FUT: dovrebbe essere svelato nelle prossime ore. Nel frattempo è stato annunciato il francese Christopher Nkunku (90) come "Player of the Month" del mese di febbraio della Bundesliga.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!