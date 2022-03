FIFA Ultimate Team 2022: è arrivato Cholito, che coppia con Mbappé!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Dopo il dominio francese nelle ultime settimane tra i pali si cambia: il portiere del dream team di EA è il belga Koen Casteels (87). Un buon interprete del ruolo anche se non vale la sua attuale quotazione, circa 34.000 crediti. La difesa a tre Niklas Süle (84), Hamari Traoré (84) e Gabriel Paulista (84) è assolutamente inedita: si tratta di tre buonissimi difensori che possono essere acquistati per una cifra che si aggira sui 15/16.000 crediti. Di campioni, purtroppo, non ce ne sono.



A centrocampo spicca Lorenzo Insigne (87) coaudiuvato in mediana da Tomáš Soucek (84), Renan Lodi (84) e Moussa Diaby (87). Anche questo caso si tratta di quattro buoni giocatori, ma di carte fenomenali non ce ne sono. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è il brasiliano dell'Atletico Madrid: 17.000 crediti si possono anche spendere. Per quanto riguarda il fantasista del Napoli, la prima carta nera della stagione non rende giustizia a “Lorenzo il Magnifico”: 38.000 crediti sono troppi. L'esterno francese del Bayer Leverkusen ha “99 in velocità” ma costa un'esagerazione (69.000 crediti) mentre il centrocampista ceco del West Ham costa poco (15.000 crediti) ma c'è di meglio in giro.

Dopo il tridente da sogno della scorsa settimana, è il turno di quello composto da Kylian Mbappé (93), Giovanni Simeone (86) e Ousmane Dembélé (85). La stella francese è alla seconda carta nera stagionale (l'ottava in totale) ed è consigliatissima nonostante il costo proibitivo, circa 2.800.000 crediti. Per chi non dispone di questa disponibilità economica è meglio ripiegare sul “Cholito” del Verona che ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, circa 25.000 crediti. Per quanto riguarda l'attaccante francese del Barcellona, il nostro consiglio è di lasciar perdere: costa decisamente troppo, oltre 200.000 crediti.



In panchina e in tribuna c'è pochissimo da consigliare: “solo” Wilfried Zaha (84) del Crystal Palace.

UOMO DEL MESE PREMIER - EA e la Premier League hanno annunciato i nomi dei candidati al POTM (Player of The Month) di febbraio: Adams (76), Fraser (75), Kane (90), Matip (83), Mee (79) e Zaha (82). Per votare basta andare sul sito ufficiale di EA.



Nel frattempo, EA ha comunicato che saranno eliminate da FIFA 22 tutte le squadre russe e bielorusse (comprese le nazionali), seguendo l'esempio di FIFA e UEFA.

