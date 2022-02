FIFA 22 Ultimate Team: schieriamo un tridente da sogno!

Si pesca in Spagna, in Inghilterra... ma soprattutto in Germania: il capitano è il miglior bomber del pianeta, ossia Robert Lewandowski (94).

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Dopo Mike Maignan (86) anche questa settimana si suona la “marsigliese” tra i pali: è il turno di Alban Lafont (86), estremo difensore del Nantes. La terza carta nera della stagione non è affatto male, così come la sua quotazione, circa 26.000 crediti. Antonio Rüdiger (85), Christian Günter (84) e Kyle Walker-Peters (84) compongono il terzetto difensivo della settimana: il più forte dei tre è sorprendentemente il laterale del Friburgo che costa solo 15.000 crediti. L'ex romanista Rüdiger non è male anche se ha una quotazione che si aggira sui 26.000 crediti. Da lasciar perdere, invece, l'esterno inglese del Southampton nonostante sia acquistabile per 17.000 crediti.

A centrocampo spicca la coppia spagnola Iker Muniain (85) e Daniel Olmo (84) coadiuvata sulle fasce da Jadon Sancho (88) e Junya Ito (86). Il migliore del quartetto è il giapponese che milita nel Genk: 23.000 crediti si possono spendere per uno dei giocatori più veloci in FUT. L'inglese del Manchester United non convince in questa versione che sfiora i 40.000 crediti. L'accoppiata iberica non vale assolutamente il prezzo del biglietto: 21.000 e 15.000 crediti sono eccessivi.

In attacco troviamo finalmente un tridente da sogno: Robert Lewandowski (94), Harry Kane (92) e Pierre-Emerick Aubameyang (86) sono un trio da paura. Tre buonissime carte nere: la migliore come rapporto qualità prezzo è quella dedicata all'ex stella delle giovanili del Milan (“solo” 36.000 crediti). Per quanto riguarda il bomber polacco servono 120.000 crediti mentre per l'uragano Kane 72.000 crediti.

In panchina e in tribuna c'è un solo nome da consigliare questa settimana: il bomber malese Moussa Marega (81), uno dei giocatori più devastanti presenti in FUT. Da comprare e basta!

IGN



UOMO PARTITA - Disponibile la nuova Title Update 6.1 per la versione PC di FIFA 22: sono stati risistemati un paio di problemucci in FUT e nella Carriera. Il nuovo aggiornamento sarà pubblicato nei prossimi giorni anche per le versioni console (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One).

A sorpresa EA ha reso disponibili le speciali card arancioni MOTM (Man of the Match) dedicate a quei giocatori che hanno realizzato delle prestazioni straordinarie nel corso di questa stagione.



