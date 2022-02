FIFA 22 Ultimate Team: Maignan cancella Donnarumma!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Mike Maignan (86) si sta confermando uno dei migliori portieri della Serie A. In FUT è uno dei portieri più apprezzati per l'ottimo rapporto qualità/prezzo: nella nuova versione sfiora i 40.000 crediti. Dopo essersi preso la Juventus, ora Matthijs de Ligt (86) è pronto a guidare anche il Piemonte Calcio: la prima carta nera stagionale è davvero ottima e con una quotazione accessibile, meno di 30.000 crediti. Completano la linea difensiva la coppia Ramy Bensebaini (82) e Kieran Trippier (86), due buonissimi giocatori che costano rispettivamente 13.000 e 27.000 crediti. Consigliato solo l'olandese di Allegri.

Il centrocampo a quattro di questa settimana è a trazione offensiva: James Ward-Prowse (86), Nabil Fekir (86), Marco Reus (86) e Edin Višca (86). Dei quattro quello straconsigliato è il francese del Betis che però non è proprio economico: circa 85.000 crediti. Per quanto riguarda la stella del Borussia Dormund, con meno di 30.000 si porta a casa un fenomeno capace di sfornare assist e gol: resta sempre un po' leggerino per i verdi prati di FUT. L'inglese del Southampton invece si conferma ottimo nella fase di costruzione (meno in quella difensiva) e si può acquistare per 29.000 crediti. Višca è velocissimo ma un po' fragile: 26.000 crediti sono tanti.

IGN

In attacco troviamo un tridente particolare dove spicca la forza fisica di Aleksandar Mitrovic (86) spalleggiato da due esterni di grande qualità come Philippe Coutinho (84) e Raheem Sterling (90). Il centravanti del Fulham è da prendere assolutamente: 25.000 crediti spesi davvero bene. Per quanto riguarda gli altri due il nostro consiglio è di lasciar perdere: il brasiliano costa 21.000 crediti, mentre l'inglese 100.000 crediti. A quelle cifre ci sono carte migliori in giro.

In panchina e in tribuna c'è davvero poco da consigliare questa settimana: da prendere assolutamente solo Gerrit Holtmann (79) e il nostro Mattia Zaccagni (84).

IGN

ANCORA LUI! - EA ha annunciato il vincitore del “Player of the Month” del mese di gennaio della Bundesliga: è il solito Thomas Müller (91) che ha conquistato una versione ad hoc sbloccabile tramite le solite Sfide Creazione Rosa. E sempre tramite le sfide si potranno riscattare le carte Icona di Didier Drogba (91) e Samuel Eto’o (90).



