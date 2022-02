FIFA 22 Ultimate Team: Zakaria, debutto da sogno!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Dopo Mathew Ryan (84), portiere australiano della Real Sociedad, si torna a uno degli interpreti più apprezzati dagli allenatori di FUT: Manuel Neuer (91). Il gigante tedesco è alla prima carta nera stagionale: 160.000 crediti si possono anche spendere.

La difesa a tre proposta da EA è sullo “sperimentale andante”: Jordi Alba (87), Kalidou Koulibaly (87) e Jonathan Tah (84) sono una bella scommessa. Per l'esterno del Barcellona siamo sui 37.000 crediti, per il capitano del Napoli servono 50.000 crediti mentre per il centrale del Bayern Leverkusen bisogna spendere 20.000 crediti. Consigliatissimi gli ultimi due.

IGN

Il centrocampo a cinque di questa settimana è di grande qualità: Luis Alberto (87), Denis Zakaria (85), Danilo Pereira (84), Marco Asensio (85) e Anderson Talisca (86) come trequartista. Il migliore del quintetto è lo svizzero appena arrivato alla corte di Allegri nella Juventus (aka Piemonte Calcio, per i noti problemi di diritti): a 58.000 crediti è un vero affare. Ottimo anche il brasiliano Talisca che si può acquistare per 29.000 crediti: gli altri tre non entusiasmano più di tanto. Per lo spagnolo della Lazio servono 37.000 crediti, per quello del Real Madrid 28.000 crediti mentre per il portoghese del PSG 19.000 crediti.

In attacco la coppia Arkadiusz Milik (84) e Enes Ünal (84) è molto più forte di quello che potrebbe sembrare a prima vista: in particolare, il turco del Getafe (20.000 crediti) è una bestia da FUT da comprare a occhi chiusi. L'ex bomber del Napoli si conferma un buon giocatore acquistabile per 17.000 crediti.

In panchina e in tribuna c'è molta Serie A: oltre al sopracitato Olivier Giroud (82) che di testa è una sentenza, c'è anche Stefano Sensi (83), già protagonista nella sua prima uscita in maglia blucerchiata. Da comprare assolutamente è un altro ex del nostro campionato: Marko Livaja (84).

IGN

È TEMPO DI VOTARE PER LA BUNDESLIGA - EA ha svelato le nomination del Player of the Month del mese di gennaio per quanto riguarda la Bundesliga: il fortunato vincitore riceverà una carta dedicata da riscattare nella solita Sfida Creazione Rosa. Nel frattempo, EA ha comunicato ufficialmente di aver sospeso (a tempo indeterminato) da pacchetti di FUT le carte Icona dell'olandese Marc Overmars, accusato di molestie sessuali.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!